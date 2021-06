Luxembourg et Danemark vont créer... des îles

Un pas vers la transition énergétique. Quel meilleur moyen pour faire de l'éolien que d'aller chercher le vent au large, en pleine mer. C'est ce que se sont dit de nombreux pays disposant de littoraux maritimes, comme le Danemark, mais aussi des nations sans accès à la mer, comme le Luxembourg. Le royaume scandinave et le Grand-Duché vont collaborer pour «réaliser les premières îles énergétiques» au monde, indique le ministère de l'Énergie dans un communiqué publié ce vendredi matin.

Le principe est simple: ces îles artificielles au large de la côte danoise seront reliées à des centaines d'éoliennes offshore pour produire de l'énergie verte, explique le ministère. De quoi fournir de l'électricité verte pour «des millions de ménages européens». «Il s'agit d'une étape essentielle pour atteindre l'objectif européen de neutralité climatique d'ici 2050», se félicite le communiqué. Ces îles «permettront de produire de l'énergie renouvelable à une échelle jamais vue auparavant».

L'équivalent de l'électricité pour 860 millions de personnes

Si les délais de construction des infrastructures et le montant de l'investissement pour le Luxembourg ne sont pas encore connus, le ministre Claude Turmes rappelle que «l'éolien en mer jouera un rôle important dans la sécurité d'approvisionnement du réseau électrique d'Europe occidentale». Qui plus est, ces îles constituent la première étape d'un développement majeur de l'éolien en mer, qui doit permettre de réduire les émissions de CO2 dans toute l'Europe.

Ce développement doit permettre de produire, d'ici 2050, 300 gigawatts! «C'est assez énorme», convient une porte-parole du ministère de l'Énergie, contactée par L'essentiel. Renseignements pris, cela représente l'équivalent de l'électricité consommée par... 860 millions de personnes, ou 285 millions de foyers. L'Union européenne compte actuellement un peu moins de 447 millions d'habitants. Outre ces gens, cette électricité verte servira aussi à alimenter en énergie de nombreux acteurs économiques.

Thank you @ClaudeTurmes. Today Denmark and Luxembourg take an important step by strengthening the cooperation to develop and establish the world’s first windenergy islands #offshorewind #climateaction pic.twitter.com/tZWRTHBI6E