Une pétition cible le renvoi abusif de frontaliers

Une pétition, qui a été ouverte jeudi à la signature, demande une évolution du code du travail, pour éviter des licenciements abusifs de travailleurs frontaliers. Ainsi, selon l'article L. 121-6 du code du travail, le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident doit, le 3e jour de son absence, soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.

Douze autres pétitions ouvertes à la signature



Depuis le 21 février et jusqu’au 4 avril, douze autres nouvelles pétitions sont ouvertes à la signature sur le site de la Chambre des députés. L'une demande notamment que le congé paternité passe de dix jours à trois mois. Une autre milite pour l'introduction d'un cours portant sur «La tolérance, la compréhension et l'acceptation de la diversité», à partir de l’École fondamentale (7-8 ans) et/ou au secondaire. On peut également citer celles ayant pour but le remboursement sans délai des soins en ostéopathie par la CNS ou l'ouverture d'une école internationale publique à l'ouest du pays.

Selon ogblfrontaliers, le syndicat à l'origine de la pétition, les travailleurs frontaliers sont confrontés à des licenciements abusifs lorsque le délai postal d'acheminement vers l'employeur dure plus de trois jours.

S'agissant du feuillet envoyé à la Caisse nationale de santé (CNS), le cachet de la poste fait foi, comme le prévoient ses statuts. Ogblfrontaliers demande que cette pratique soit transposée dans le droit du travail.

(L'essentiel)