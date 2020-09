Des entreprises «achètent des tests pour rassurer»

Les laboratoires ne chôment pas. En plus des tests sur ordonnance et du dépistage du Covid-19 à grande échelle, ils sont de plus en plus sollicités par des entreprises qui paient pour offrir des tests à leur personnel. Environ 58 euros le test PCR et 49 euros la sérologie, plus rare. Une tendance.

«De nombreuses sociétés achètent des tests pour rassurer des collaborateurs», confirme Tom Baumert, directeur Entrepreneuriat de la Chambre de commerce. «Nous avons des demandes tous les jours et nous devons en refuser», ajoute Christiane Schmitt, biologiste aux Laboratoires réunis. Elles émanent de grandes entreprises, de l'industrie, la construction, les banques, cabinets d'architectes pour rassurer après un cas positif, au retour de vacances, ou limiter les risques de quarantaine. Pour cinq employés, comme parfois 700.

«Certaines voudraient des tests une fois par semaine», confie-t-elle. Les Laboratoires réunis en ont déjà réalisé des milliers en entreprise ou via des bons. Même des viticulteurs ont offert un test aux saisonniers étrangers. Les laboratoires Ketterthill ont là encore fait l'objet de demandes de sociétés. Mais eux aussi rassurent: les urgences médicales d'abord. «Une offre exceptionnelle est en place, on demande d'abord aux entreprises de voir ce qui est organisé pour leur secteur. Ensuite c'est au cas par cas», confie Caroline Scheiber, responsable de la microbiologie du laboratoire. «Il faut expliquer pour éviter que certains ne trouvent plus simple de tester tous les deux jours que de veiller aux gestes barrières».

(L'essentiel/ Nicolas Martin)