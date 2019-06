Trafic aérien perturbé, des oiseaux en cause

Un Boeing de la compagnie Luxair est entré en collision avec des oiseaux durant un vol samedi. Il ne s'agit pas d'un problème extraordinaire, mais «plutôt dans la norme», a rappelé le groupe. Ce dimanche, Luxair annonçait sur Twitter que l'engin concerné est hors service et actuellement en réparation à l'aéroport du Findel. L'accident a provoqué des retards sur plusieurs vols, «certains vols ont été effectués avec un autre type d'appareil», évoque Joe Schroeder porte-parole de Luxairgroup, qui n'exclut pas d'autres perturbations.

Le vol le plus perturbé est celui à destination de Dublin vers 18h. «Une trentaine de personnes au Luxembourg est impactée par cet accident et soixante le sont, à Dublin», précise Joe Schroeder. Luxair a évoqué un possible changement de compagnie si le problème persiste.

#INFO 1/2 Risk of flight disruption. One of our Boeings has suffered a bird strike and is currently out of service for repair, impacting the flight operation. Concerned flights are operated by replacement aircraft.

#INFO 2/2 Affected by this situation out of our control, we will make every effort to minimize the inconvenience and to assist its customers in the best possible conditions. Please check flight information before departure on https://t.co/LSFM46KmjF or by phone +352 2456-1.