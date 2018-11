Il tente de semer la police et abîme des véhicules

Les policiers de service dans la nuit de samedi à dimanche sont tombés sur un homme qui cherchait à tout prix à leur échapper. Quitte à prendre d'énormes risques. Les agents ont d'abord aperçu le véhicule vers 2h35 du côté de Hollerich. Remarquant la sirène et les gyrophares, le conducteurs a accéléré en direction de l'autoroute A4.

Sur l'autoroute, il a foncé à plus de 200 km/h, selon les policiers, qui ont interrompu la poursuite pour des raisons de sécurité. Arrivé à Esch-sur-Alzette, le chauffard a forcé un barrage mis en place par des collègues, manquant d'écraser un agent au passage. Il a remis les gaz dans les rues d'Esch, jusqu'à ce qu'il arrive dans une impasse. Là, un policier est sorti de sa voiture pour tenter de le raisonner.

Pas de permis valable

Ce à quoi l'intéressé a répondu par une nouvelle accélération, mettant encore la sécurité des agents en danger. Un policier a tiré des coups de feu vers les pneus mais le conducteur a réussi à s'échapper de nouveau, endommageant plusieurs voitures de police dans sa course. Il a finalement été arrêté quelques centaines de mètres plus loin et personne n'a été blessé, malgré le comportement de l'automobiliste.

L'homme, qui transportait trois passagers, ne possédait pas de permis de conduire valable. Sur ordre du Parquet, le chauffard a été interpellé et présenté à un juge d'instruction. L'inspection générale de la police (IGP) a aussi été chargée de mener une enquête.

