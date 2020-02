Le grand show rock'n'roll de Tenacious D

Des amazones, des robots venus du futur et un frigo des années 1950 figuraient parmi les protagonistes et accessoires de «Post-Apocalypto». Projeté sur un grand rideau, derrière lequel jouait dans un premier temps Tenacious D, ce dessin animé déjanté, trash et comique, dans la lignée de «Beavis and Butthead», est indissociable du quatrième album du duo américain.

Les avatars de Jack Black et Kyle Gass s'y retrouvaient propulsés survivants après l'explosion d'une bombe atomique, aux notes de «Making Love» ou «Take Us Into Space». «Comment dîtes-vous "Greatest Hits" en luxembourgeois?», demandait Jack Black, avant d'envoyer un peu plus tard un «Villmols merci!».

Tenacious D... ne se moque pas du monde

Après le lâché de rideau, au son du thème de «Post-Acocalypto», le duo loufoque et ses musiciens offrait aux fans ses titres majeurs. Le groupe de «Comedy Rock» enchaînait ainsi «Rize of the Fenix», «Master Exploder», «The Metal», ou encore l'épique «Tribute».

Pas de doute possible, le Luxembourg demeure une terre de rock'n'roll. Samedi, c'est une Rockhal archiblindée, dans laquelle 6 000 fans s'étaient rassemblés, qui accueillait les comédiens rockeurs. Jack Black et Kyle Gass croisaient le fer, armés de leurs guitares acoustiques, et offraient à l'assistance quelques bonnes tranches de rigolade. Mais si Tenacious D intègre de l'humour et de la parodie à son rock'n'roll, une chose est sûre: il ne se moque pas du monde.

(Cédric Botzung/L'essentiel)