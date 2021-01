Les Russes du pays mobilisés pour Navalny

Une protestation était organisée samedi, à 12h, devant la mission diplomatique de la Russie, au château de Beggen, à Luxembourg-Ville. Cette manifestation se déroulait en parallèle de nombreux rassemblements en Russie et en Europe.

Plus de mille personnes ont été arrêtées à travers la Russie et des heurts ont éclaté à Moscou où des milliers de protestataires se sont réunis malgré les menaces et l'interdiction des autorités. Dans la capitale russe, des violences opposaient dans l'après-midi des policiers qui frappaient à coups de matraque des manifestants leur jetant des boules de neige.

L'équipe de M. Navalny, un pourfendeur de la corruption, victime d'un empoisonnement présumé l'été dernier, a diffusé tout au long de la journée des vidéos de manifestations à travers toute la Russie, où des foules plus ou moins importantes scandaient des slogans comme «Poutine voleur !», «Navalny, on est avec toi !» et «Liberté pour les prisonniers politiques !».

(mc/L'essentiel/AFP)