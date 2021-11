Ivres et drogués, ils tentent de fuir la police

La police grand-ducale et la police de Sarrebourg (land frontalier de Rhénanie-Palatinat en Allemagne) ont eu fort à faire lundi, comme le rapporte le Trierische Volksfreund. Deux jeunes Luxembourgeois subissaient un contrôle de routine dans le secteur de Machtum près de Grevenmacher, lorsqu'ils ont pris la fuite. Les policiers se sont lancés à leur poursuite.

La course effrénée les a menés à Grevenmacher et, de là, à l'Allemagne via le pont sur la Moselle. Les policiers luxembourgeois ont averti la police de Sarrebourg, et ont continué la traque. En effet, les frontières tombent lors des courses poursuites. Un hélicoptère de la police et un maître-chien ont également participé à l'opération.

À Onsdorf, les fugitifs ont abandonné leur voiture et ont poursuivi leur fuite à pied. Peu après, les deux ont pu être interpellés par les policiers. Le conducteur de 23 ans était sous l'influence de l'alcool et de drogues. De plus, il n'avait pas de permis de conduire valable, sa voiture n'était plus immatriculée depuis plusieurs mois. Les jeunes Luxembourgeois ont été relâchés, en attendant d'être jugés.

(L'essentiel)