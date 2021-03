Le chômage reste stable à 6,3% de la population active

Le Luxembourg comptait, fin février, 19 476 demandeurs d'emploi, soit une baisse de 406 personnes par rapport au mois de janvier. Sur un an, le nombre de chômeurs a augmenté de 17% (+2 824 personnes). Le taux de chômage reste toutefois stable, à 6,3%, depuis le mois d'août 2020.

Le mois dernier, 2 115 résidents se sont inscrits à l'Adem, 77 personnes de moins qu'en février 2020. Mais il est difficile, en ce moment, de retrouver un emploi, ce qui explique la hausse du chômage sur un an. Les employeurs ont ainsi déclaré, en février 2021, 3 014 postes vacants, 13,6% de moins qu'il y a un an. Toutefois, si on compare février 2021 aux trois mois qui précèdent, le nombre de postes déclarés est en progression. L'Adem recensait ainsi 7 397 emplois disponibles au 28 février 2021, 800 postes de plus qu'au 31 janvier. Mais 14,8% de moins qu'il y a un an.

Les 45 ans et plus représentent la classe d'âge la plus touchée par le chômage, avec 7 915 demandeurs d'emploi (+13,5% sur un an, devant les 30-44 ans (7 561, +20,1%) et les moins de 30 ans (4 000, +18,4%). Le chômage longue durée semble par ailleurs exploser, avec 9 619 chômeurs inscrits depuis douze mois et plus, en hausse de 33,9% sur un an. Parmi eux, ceux qui ont connu une période totale d'inactivité ces douze derniers mois ou plus sont 7 102 (+38,4%).

