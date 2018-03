Le tram de Luxembourg à Esch-​​Belval dès 2035?

En train, près de 30 minutes sont nécessaires pour rejoindre la gare centrale de Luxembourg à celle de Belval Université. Grâce à la ligne de bus RGTR 306, Belval et le quartier de la Cloche d'Or ne se trouvent théoriquement qu'à 24 minutes de trajet. Et pour parcourir cette distance en voiture, comptez au moins 30 minutes... sans le moindre embouteillage. Ce qui est tout simplement devenu impossible en heure de pointe sur l'autoroute A4.

Et à vélo?



Selon les différents itinéraires proposés entre Luxembourg-Ville et Esch-Belval, à vélo, il est possible d'effectuer ce trajet en plus d'un heure et 25 minutes. Soit un aller-retour d'une cinquantaine de km en moins de trois heures.



Des distances quotidiennes et des moyennes horaires plus que probablement réservées à des personnes qui souhaitent préparer un objectif sportif. Et ce, sans compter la présence de voitures et les intempéries.

Dans le cadre d'une nouvelle stratégie nationale pour une mobilité durable intitulée «MoDu 2.0», François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, aimerait analyser ce fameux corridor de transport entre Esch-Belval et la capitale. Une nouvelle analyse démontre en effet que «le système de transport le plus à même de répondre à la demande en mobilité à cet endroit, est une ligne de tram «rapide» capable de s’intégrer dans le futur réseau tram de la capitale». Ce "super tram" pourrait atteindre des vitesses proches du 100 km/h sur certains tronçons.

Un pôle d'échange à Foetz?

Verra-t-on ce type d'infrastructures entre Luxembourg-Ville et le campus Belval de l'Uni à l'horizon 2035? Ce sera au prochain gouvernement «et à mon successeur de décider», rappelle François Bausch, «mais je veux leur laisser des outils qui les aideront à prendre des décisions, car en matière de mobilité, le pays doit bouger».

Pour y parvenir, le ministre du Développement durable et des Infrastructures évoque notamment la création d'un pôle d'échange à proximité de Foetz et le prolongement d'une ligne de tram en direction de Esch-Belval. Après avoir consulté la Chambre des députés le 19 avril, le ministère présentera une étude aboutie en juin 2018.

