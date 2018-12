Le dealer tente de fuir avant le contrôle de police

Rien ne sert de courir. Ce dealer pourra se rappeler cet adage au moment d'affronter le juge. Vendredi en fin d'après-midi, lui et son groupe ont tout fait pour se faire repérer. D'abord en accélérant le pas au niveau de la passerelle de Bonnevoie à la vue de la voiture de police. Forcément les agents ont décidé de les contrôler.

Ensuite en tapant un sprint juste avant d'avoir affaire aux policiers. Une tentative de fuite perdue d'avance. Poursuivi, il a finalement été rattrapé par une autre patrouille quelques rues plus loin. L'homme était en possession de plusieurs boules de cocaïne, de marijuana et d'argent liquide. Assez pour entraîner son arrestation et sa présentation devant le juge samedi matin.

Parmi les autres faits notoires de la soirée, le quartier de la gare a encore été le théâtre d'un racket. Un homme a été pris a parti par un groupe de cinq personnes. Frappé aux jambes, il s'est aussi fait voler son téléphone portable et de l'argent liquide.

(th/L'essentiel)