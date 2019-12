Le podcasting explose partout et au Luxembourg

Le podcasting se développe très fort dans le monde entier et cartonne également au Luxembourg. Sur des thématiques variées et à n’importe quel moment de la journée, il est désormais très simple d’écouter du contenu sonore en luxembourgeois, en français, en allemand, voire même en musique, produit et diffusé depuis le Grand-Duché. Ces sons se déclinent sur des plateformes tels que Spotify, DjPod ou encore Soundcloud et présentent tous un point commun : aborder des thèmes bien précis à des moments réguliers bien définis.

Avec son podcast « Radio New York » distribué dans 25 pays et plus de 70 radios par mois, Dario Laudet, animateur du «Wake-Up Lux» sur «L’essentiel Radio» en connaît un rayon sur la question. «J’ai commencé en 2014 quand c’était hyper bien de le faire», nous a-t-il confié. «Aujourd’hui, c’est devenu un truc normal. Tout a basculé quand, vers 2015, on a trouvé des ports USB dans les voitures. On peut désormais y écouter ce que l’on veut. Aujourd’hui, pour 50 euros, tu peux acheter le nécessaire pour faire un podcast. C’est facile et c’est très rapide. C’est impossible de lister les podcasts : il y en a des millions. Et certaines audiences sont phénoménales et dépassent même déjà la radio qui a pris une petite baffe. Tu peux tout faire et il n’y a pas d’interdictions».

«Nous sommes écoutés par les chauffeurs de bus et les policiers»

Et le Luxembourg n’est pas en reste. De «PwC Luxembourg TechTalk» qui aborde, en anglais, des thématiques tels que la blockchain, la cybersécurité ou l’intelligence artificielle, à «Salut Les Sportif» qui prodigue ses précieux conseils, en français, aux sportifs qui veulent se préparer à une course à pied, il y a même une très belle place à prendre pour les podcasts en luxembourgeois. «Paus.», par exemple, lancé l’été dernier, par Jill et Yannick, a d’ores et déjà trouvé son public au travers de 14 premiers épisodes qui ont abordé des thèmes aussi variés que le cinéma, la rentrée, l’automne ou encore la « Génération Y».

«Quand on a commencé « pour le fun » pour « parler de tout et de rien», on ne s’attendait pas à un tel retour», nous a avoué Jill qui s’éclate au micro avec Yannick, son fidèle compagnon qui la motive à continuer. «On s’exprime en luxembourgeois, car c’est notre langue maternelle et le marché est saturé en allemand et en français. On essaie de rester dans la culture populaire sans être trop superficiel et les auditeurs sont là. On est très étonné de notre public qui s’étend des élèves aux promeneurs en passant par les chauffeurs de bus et les policiers». Et pour perfectionner votre luxembourgeois dans les embouteillages ou dans les transports en commun, on vous les recommande fortement.

