WLTP et non plus NEDC, il faut comprendre!

Un nouveau cycle de test automobile a été introduit par l'Europe. Le WLTP (World Harmonized Light Vehicule Test Procedure) remplace le test NEDC (New European Driving Cycle). Outre la consommation, les émissions de CO2, de monoxyde d'azote et autres polluants, le WLTP est plus exigeant en termes d'accélération, de vitesse... Il prend aussi en compte les équipements et accessoires.

«Le WLTP applicable depuis le 1er septembre 2017 pour les nouvelles homologations et le 1er septembre 2018 pour les immatriculations de voitures neuves doit produire des résultats plus proches de la réalité», dit Guido Savi, Public Affairs de la FEBIAC Luxembourg, la Fédération des constructeurs et importateurs de véhicules.

Période de transition fiscale

La directive européenne «Fin de série» permet néanmoins encore d'immatriculer des véhicules homologués selon l’ancien cycle de test NEDC, à concurrence de 10% des ventes d’un modèle type les douze mois précédents. «Les listes des véhicules concernés ont été communiquées à la Société nationale de circulation automobile par les importateurs».

Avec le WLTP, les usagers craignent une augmentation de la taxe annuelle de circulation ainsi que de l’avantage en nature pour les véhicules de société. De plus, les véhicules d’occasion plus polluants pourraient bénéficier d’un avantage fiscal car ils gardent une valeur NEDC. Aussi, le ministère des Infrastructures et du Développement durable a prévu une période de transition jusqu’au 1er janvier 2020, pendant laquelle la fiscalité restera basée sur le cycle de test NEDC.

