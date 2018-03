Le CO, ce gaz mortel qui frappe en hiver

L’intoxication au monoxyde de carbone d’habitants d’une résidence d’Esch-sur-Alzette en début de semaine dernière est venue rappeler l’utilité de bien entretenir ses appareils de chauffage ou de cuisson fonctionnant au gaz, à l’éthanol, au bois, au charbon ou au fuel. La diffusion de ce gaz toxique, inodore et incolore est souvent le résultat d’une mauvaise combustion.



«La réglementation demande un certificat de révision tous les quatre ans. Dans la pratique, les constructeurs recommandent une révision plutôt tous les ans, ou tous les deux ans», expose Stefan Dommash, directeur technique d’une société de chauffage établie à Esch-sur-Alzette. Des critères sont aussi à respecter pour que la pièce où est installé le chauffage soit suffisamment ventilée, en fonction de la puissance de l’appareil.

Quelques symptômes



D’autres comportements peuvent aussi entraîner une surconcentration de CO, comme utiliser des appareils prévus pour l’extérieur à l’intérieur ou faire tourner le moteur de la voiture dans le garage... Les services de secours préviennent que «le seul moyen de détecter une concentration trop élevée est l’installation d’un détecteur de CO».



Les symptômes en cas d'intoxication se traduisent par un mal de tête, une envie de vomir, une fatigue subite et forte, ou encore l’évanouissement. Il s’agit alors d’appeler les secours et «se protéger soi-même en ouvrant portes et fenêtres pour abaisser la concentration de CO, évacuer les personnes et les animaux et appliquer les premiers secours».

[#GrandFroid❄️] Les conseils des @PompiersParis pour réagir à une intoxication au monoxyde de carbone

➕ d’infos ➡️ https://t.co/OD4DpYUQFr pic.twitter.com/tVN2D67aTp — MinSolidaritésSanté (@MinSoliSante) 15 janvier 2017





(Mathieu Vacon/L'essentiel)