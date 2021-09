Marc Aurèle, 18 ans, disparu depuis samedi

Où est passé Marc Aurèle Ada? Le jeune homme de 18 ans n'a pas été vu depuis samedi soir, 22h, heure à laquelle il a quitté son travail à Wiltz. La police lance un appel à témoins pour tenter de le retrouver.

Le jeune homme est de stature sportive, explique la police, mesure environ 1,70 m et prote les cheveux noirs et courts. Il n'a pas de barbe et le détail de la manière dont il était habillé au moment de sa disparition n'est pas connu.

La police demande à tous ceux qui disposeraient d'informations permettant de retrouver Marc Aurèle de contacter le commissariat des Ardennes au 244 89 1000 ou par mail sur police.ardennes@police.etat.lu.

(L'essentiel)