Saint Nicolas a cartonné avec son drive-​​in

«C’est important de maintenir les traditions comme celle de Saint-Nicolas pour les enfants, malgré le Covid. Jérémy était impatient tout le long du chemin», souriait dimanche, Paulo, à la Carena de Pétange, en désignant son fils de 4 ans, assis derrière lui dans la voiture.

Pour ne pas priver les petits résidents de saint Nicolas, la commune de Pétange, le Syndicat d’initiative et de tourisme et les œuvres Saint-Nicolas Lamadelaine et Rodange avaient ouvert un drive-in. La Carena aura bien servi durant la pandémie. «Nous l’avons utilisée comme autokino et pour des concerts», détaille Claude Kies, du service culture et communication de Pétange. Dimanche, on avait sorti les jolies décorations en ballons sur le parking et des échassières en costumes colorés faisaient patienter les automobilistes dans une file qui s’étirait depuis la rue de la Libération. «Nous avons envoyé des invitations et des bons aux élèves du précoce au cycle 3.1, cela fait 1 400 enfants», précise Claude Kies.

Cette année, le patron des écoliers paraissait un peu esseulé sur son estrade en faisant signe aux automobilistes de loin. Mais les enfants eux étaient tout sourire. «Gabriel a eu un peu peur du père Fouettard, mais il était très content d’échanger son bon contre des friandises», dit Lilia, 19 ans, qui conduisait son frère de 7 ans et sa mère.

(Séverine Goffin/L'essentiel )