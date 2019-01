Les chantiers du tram vont perturber la mobilité

La ville de Luxembourg a réuni la presse, ce jeudi matin, pour informer la population des différents chantiers qui vont modifier la circulation dans le centre de la capitale et dans le quartier de la gare, à partir de samedi. Les débuts de trois grands chantiers ont été annoncés: la construction de la ligne de tram entre le boulevard Joseph II, et l’avenue Emile Reuter, la pose de canalisation, avenue de la Liberté, et les travaux au niveau du pont Buchler qui permettront au tram de rejoindre la Cloche d’Or.

«Les prochaines années s’annoncent riches en chantiers dans les rues de la capitale et on a la volonté d'informer régulièrement la population sur les périodes chargées qui s’annoncent plus compliquées pour les usagers», a souligné Patrick Goldschmidt, échevin de Luxembourg-Ville à la mobilité. «Le chantier du tram, en particulier, c’est un mal temporaire pour une meilleure mobilité dans les années à venir».

Personne ne s’en cache: des bouchons et des difficultés de circulation sont attendus boulevard Joseph II, jusqu’au mercredi 23 janvier. Il faudra s’armer de patience jusqu’au vendredi 25 janvier, pour mieux circuler, avenue de la Liberté, et prendre ses dispositions durant deux mois, à partir du dimanche 20 janvier, pour tenter d’éviter le pont «Buchler», qui surmonte les voies de chemin de fer près de la gare centrale. «Cela demandera peut-être un peu d’exercice, mais le meilleur moyen de se déplacer sera probablement de le faire à pied, car les bus ne seront pas forcément en position de force dans les travaux», a reconnu Patrick Goldschmidt.

Patrick Goldschmidt, échevin de Luxembourg-Ville à la mobilité, au micro de «L'essentiel Radio»:

