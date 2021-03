SOS Détresse répond présent face au Covid

En 2020, SOS Détresse a reçu 3 720 appels à l'aide par téléphone. Et 227 personnes ont contacté l'association par mail. C'est tout juste 8 coups de fil et 87 contacts par mail de plus qu'en 2019. Pourtant, l'impact du Covid sur les activités de SOS Détresse s'est bien fait sentir, assure Sébastien Hay, chargé de direction de l'ASBL, contacté par L'essentiel. «C'est compliqué de tirer des conclusions», explique-t-il, le virus ayant aussi impacté la disponibilité des bénévoles qui répondent à ces appels.

Besoin d'aide?



Les bénévoles de SOS Détresse sont à votre écoute par téléphone au 45 45 45. Vous pouvez aussi, en cas de besoin, contacter l'association par mail ou consulter les espaces thématiques sur différentes questions du site Internet Les bénévoles de SOS Détresse sont à votre écoute par téléphone au 45 45 45. Vous pouvez aussi, en cas de besoin, contacter l'association par mail ou consulter les espaces thématiques sur différentes questions du site Internet www.454545.lu

«La situation n'a pas laissé la population de marbre et le service a été beaucoup sollicité sur des craintes, l'isolement et les conséquences du virus», affirme Sébastien Hay, qui note de nombreux appels liés au Covid pendant les mois de mars et avril. «Ensuite, il y a une stabilisation, la situation entre dans le quotidien de chacun». Au total, les inquiétudes liées à la pandémie ont été le déclencheur du contact à 844 reprises l'an dernier, dont 782 par téléphone. En outre, plus de résidents se sont sentis seuls, l'an dernier. Ainsi, en 2019, 398 contacts (dont 384 par téléphone) concernaient la solitude et l'isolement. En 2020, avec les confinements et l'interruption des contacts sociaux, ce chiffre bondit à 660, dont 639 au téléphone.

Moins de permanence

Mais l'effet Covid s'est aussi fait ressentir sur l'organisation de SOS Détresse. «Il faut prendre en compte l'impact sur la disponibilité de nos bénévoles, qui influe sur notre capacité à prendre des appels», explique Sébastien Hay. «Certains sont à risque, ou ont des proches à risque, d'autre ont peur. Au début, il y avait plus de retenue et moins de permanences. D'autres bénévoles sont venus plus pour compenser». Le couvre-feu et les différentes règles aux frontières ont aussi compliqué le travail des bénévoles. Le nombre de permanence de nuit (de 23h à 3h) a ainsi baissé, en 2020. Bon an, mal an, les 45 bénévoles de SOS Détresse actifs en 2020 ont tout de même réussi à assurer un total de 1 006 permanences de 4h sur l'année, mais ont dû en annuler 204. En 2019, 1 087 permanences avaient été effectuées.

Et pas seulement pour parler du Covid. Parmi les autres raisons d'appeler, on retrouve, pour des personnes de tous âges, le risque suicidaire, des questionnements sur soi-même ou sur le sens de la vie, le surmenage, ou encore des inquiétudes sur le travail ou l'école, la situation financière et autres problèmes relationnels... Et quoiqu'il en soit, SOS Détresse reste mobilisée. «On fait tout pour être le plus possible présents et on poursuit les formations pour avoir toujours plus de bénévoles», conclut Sébastien Hay.

(jw/L'essentiel)