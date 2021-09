Une maison médicale plus moderne

«Alors ici, les médecins viennent chercher les patients une fois qu'ils ont été prévenus, puis ils les emmènent dans la salle de consultation». Cet été, la ministre de la Santé Paulette Lenert a eu droit à une visite guidée de la nouvelle maison médicale du Val Fleuri, qui remplace, à partir de ce jeudi soir, 2 septembre, celle du quartier de la Gare, entrée en fonction en 2010 et qui avait pris un coup de vieux.

En soirée et les week-ends



Les maisons médicales permettent de trouver un médecin pour des soins ne nécessitant pas un passage aux urgences en soirée à partir de 19h et les week-ends et jours fériés dès 7h. Les patients peuvent prendre rendez-vous en appelant, avant de venir, le 20 333 111 ou par mail adressée à la maison médicale de Les maisons médicales permettent de trouver un médecin pour des soins ne nécessitant pas un passage aux urgences en soirée à partir de 19h et les week-ends et jours fériés dès 7h. Les patients peuvent prendre rendez-vous en appelant, avant de venir, le 20 333 111 ou par mail adressée à la maison médicale de Luxembourg , d' Esch-sur-Alzette ou d' Ettelbruck

«Avec le Covid, on s'était rendu compte que les maisons médicales actuelles n'étaient plus adaptées», glisse la ministre. Du coup, le ministère a décidé de moderniser les trois maisons médicales du pays. Celle du Val Fleuri est la première à entrer en service. Après avoir pris rendez-vous au téléphone ou par internet, les patients sont accueillis dans un espace vaste, puis sont dispatchés dans une des trois salles de consultation disponibles. L'endroit est plus grand, plus lumineux que la vieille maison médicale du quartier de la Gare.

Refait à neuf

Il est en outre plus simple de s'y garer, assure le ministère de la Santé, le challenge étant devenu presque impossible à la gare. Un petit parking et des places dans la rue existent. Et un arrêt de bus au Rollingergund permet d'accéder au Val Fleuri. Outre les salles de consultation, la maison médicale de 700 m² dispose d'un espace de détente pour les médecins, qui pourront travailler dans de meilleures conditions qu'à la maison médicale précédente.

Le site a été entièrement refait à neuf et modernisé. «Il y a un sens de circulation pour ne pas qu'on se croise. En cas de pandémie, l'endroit peut facilement être aménagé en deux parties, une pour les patients porteurs du virus, l'autre pour les patients qui ne le sont pas», nous expliquait-on pendant la visite guidée.

Après ce déménagement, la maison médicale d'Esch doit aussi changer d'adresse courant septembre, pour s'installer à Belval. Pour celle d'Ettelbruck, il faudra être un peu plus patient. Un nouveau site doit sortir de terre d'ici deux ans. En janvier, le ministère de la Santé évoquait un budget de 5 millions d'euros pour la rénovation des immeubles devant abriter les maisons médicales du centre et du sud.

(jw/L'essentiel)