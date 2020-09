Disney+ et ses licences arrivent au Luxembourg

Lancée en novembre 2019 en Amérique du Nord, en mars et avril derniers en Allemagne et en France, Disney+ est accessible à partir de mardi au Luxembourg, mais également en Belgique et au Portugal. Un lancement qui a dépassé tous les espoirs, le service de vidéo à la demande a dépassé en août les 60 millions d'abonnés, atteignant en huit mois l'objectif fixé sur cinq années!

Il faut dire que la plateforme a des atouts, avec les franchises Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, et une programmation originale de longs et courts métrages, de séries et de documentaires. Au total, Disney+ propose 700 films et 350 séries. Avec des tarifs qui expliquent en partie son succès. L'abonnement mensuel au service est à 6,99 euros, et l'abonnement annuel 69,99 euros, soit deux mois gratuits.

Les contenus sont proposés en HD et sans publicité, avec la possibilité de disposer de quatre flux en simultané, de téléchargements illimités sur dix appareils, de recommandations personnalisées et de configurer jusqu'à sept profils. Série événement dérivée de l'univers «Star Wars», «The Mandalorian», qui raconte des aventures aux confins de la galaxie, a ainsi inspiré l'artiste urbain du Luxembourg, David Soner, dont la fresque «The Mandalorian and The Child» (médaillon) apparaît en plein cœur de Leudelange.

(Cédric Botzung/L'essentiel)