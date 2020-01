55 000 voitures vendues en 2019, le record est tombé

Un nouveau record de vente de voitures particulières neuves a été battu l’an dernier au Grand-Duché. Selon des statistiques officielles publiées hier, 55 008 nouvelles immatriculations ont été recensées en 2019. Le précédent record datait de l’année précédente, et s’affichait à 52 811 unités.

Avec 3 127 véhicules écoulés sur le marché, le mois de décembre 2019 aura été le deuxième plus prolifique, après celui de 2014 (3 636).

Au palmarès des marques les plus vendues, les constructeurs allemands continuent à truster le trio de tête. Volkswagen reste premier avec 6 643 véhicules vendus et Mercedes (5 058) passe devant BMW (4 856). Citroën et Fiat entrent dans le top 10 en 2019, avec respectivement 1 697 et 1 624 immatriculations, alors que Ford (1 574) et Opel (1 520) en sortent.

« On reste sur un marché très haut de gamme »

«On reste sur un marché très haut de gamme, avec des prix moyens plus élevés et plus d’options. Les voitures exclusives restent aussi très prisées», observe Guido Savi, de la Fédération de l’industrie de l’automobile et du cycle en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (Febiac).

On peut ainsi noter la bonne performance de Tesla, qui passe de 86 à 461 immatriculations, de Lamborghini (de 42 à 61) et Porsche (860 à 911), pendant que Maserati (90 à 78) recule, et Ferrari (72) ou Aston Martin (36) stagnent.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)