«À vos côtés» au quartier de Bonnevoie dès mai

Ce mercredi matin, lors du traditionnel city-breakfast, la bourgmestre de Luxembourg Lydie Polfer a confirmé l’intention du collège échevinal d’étendre le service «À vos côtés», en place depuis décembre 2020, dans le quartier de la Gare, au quartier de Bonnevoie. «Cela prend du temps de former les jeunes. Donc on peut l’espérer à partir du mois de mai 2021», nous a-t-elle indiqué. «Les street-workers, présents dans la rue, c’est la ville de Luxembourg qui les forme et qui les paient. On ne recule devant aucun effort pour améliorer les services sur toute la ligne. Renforcer les services sociaux, c’est très important, mais cela ne suffit pas. Dans certaines situations lorsqu’il y a de la violence, il faut que la police puisse intervenir».

«Car dans ce quartier de Bonnevoie, comme dans le quartier de la Gare, on y ressent également un certain malaise et on aimerait que la population se sente davantage en sécurité», nous a précisé Maurice Bauer, échevin de la ville de Luxembourg en charge des affaires sociales. «Le projet du quartier de la Gare est une expérience-pilote qui doit servir à d’autres quartiers».

Combien cela coûte?

«Pour le moment, on a un petit peu de recul», indique Virginie Giarmana, directrice adjointe auprès d’Inter-Actions. «Si on étend le service, ça nous permettra de gagner en expérience, mais on doit aussi se donner le temps d’apprendre en évoluant et en analysant. Il faut faire les choses comme il faut, plutôt que de vouloir courir vite et de s’essouffler avant la fin».

«Nous prenons en charge les frais liés au projet (le salaire, le loyer,…)», confirme Maurice Bauer, «et c’est beaucoup d’argent que la Ville veut investir et on a la chance de pouvoir mettre les moyens pour y arriver. Un projet comme celui-là, cela va aider tout le quartier et les premiers retours sont déjà là au niveau du bien-être de la population. Sur une année, un tel projet coûte près de 350 000 euros par quartier». Et se sentir bien dans un quartier peut offrir de nouvelles possibilités aux habitants de cet endroit. C’est une graine pour un meilleur vivre-ensemble».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )