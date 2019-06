71 millions de pertes à cause de la contrefaçon

Chaque année, onze secteurs clés de l’économie luxembourgeoise et européenne sont touchés de plein fouet par la contrefaçon et le piratage. Une perte total de 60 milliards d’euros, selon une étude de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) publiée jeudi.

Au Luxembourg, le préjudice annuel est estimé à près de 71 millions d’euros, soit un manque à gagner de 6,2 % sur l’ensemble des ventes. Cela représente 123 euros par citoyen luxembourgeois et par an. Le secteur le plus touché au Luxembourg est celui des vêtements, (une perte de 35 millions d’euros), suivi des cosmétiques (15 millions), des vins et spiritueux (6 millions), des médicaments (4 millions) et de la maroquinerie (3 millions). Parmi les autres secteurs, on compte les articles de sport, les jouets, les articles de bijouterie et d’horlogerie, la musique, les pesticides et les smartphones.

Cette étude est la deuxième réalisée par l’EUIPO. Depuis 2018, date de la première étude, le montant du manque à gagner a reculé dans l’ensemble des secteurs étudiés, sauf deux, à savoir l’habillement et les cosmétiques. Le montant de la perte estimée au niveau de l’Union européenne, en 2018 était déjà de 60 milliards d’euros. En revanche au Luxembourg, il était plus élevé, soit 90 millions.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)