Le Token devient de plus en plus mobile

Luxtrust conserve une croissance solide. La société d'identification digitale a connu une progression de 16% sur un an de son chiffre d'affaires en 2018, à 12,4 millions d'euros. «Notre partenariat avec InfoCert (NDLR: qui a acquis 50% de la société luxembourgeoise fin 2018) nous a donné une crédibilité et une envergure internationale», a souligné ce mardi, Pascal Rogiest, CEO de Luxtrust.

La société, connue pour son Token et qui compte 700 000 utilisateurs au Luxembourg, s'appuie sur les investissements «significatifs» réalisés en 2017 et 2018 pour proposer des services plus aboutis et diversifier son offre. D'ici la fin de l'année, l'application mobile permettra de s'identifier et d'authentifier ses démarches (bancaires, administratives, etc.), à partir de tous supports. Elle devrait à terme se substituer au Token physique. Luxtrust va aussi lancer une solution depuis son site Internet permettant de signer tous documents officiels de manière digitale en version qualifiée, c'est-à-dire avec la même valeur juridique qu'une signature sur papier. «Si un assureur vous envoie un document, vous pourrez le télécharger, le signer électroniquement et le renvoyer sans l'imprimer», illustre Pascal Rogiest.

Un contrat avec un fournisseur d'énergie français

Autre innovation à venir, la plateforme IDKEEP permettra de stocker et transmettre ses données personnelles (professionnelles, d'éducation, de santé…) aux entreprises, institutions, etc. de manière sécurisée et selon les normes RGPD.

Via sa solution de signature électronique dédiée aux entreprises et organisations, déjà adoptée par la BIL, POST ou encore la Société Générale au Luxembourg, Luxtrust se développe à l'international, avec la France et la Belgique comme marches prioritaires. Elle vient ainsi de remporter un contrat important avec un fournisseur d’énergie français. Avec cette stratégie d'internationalisation, le chiffre d'affaires au premier trimestre 2019 a déjà bondi de 20% sur un an, pour 14 millions d'euros espérés cette année.

Pascal Rogiest, CEO de Luxtrust au micro «L'essentiel» de Mathieu Vacon.

