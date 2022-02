«Arriver à un cessez-​​le-​​feu et protéger les civils»

«C'est une journée noire et triste pour l'Europe»: c'est par ces mots que le Premier ministre a débuté sa déclaration concernant la situation en Ukraine. Alors que les pays européens et leurs alliés de l'OTAN ont tout fait ces deux derniers mois pour l'en dissuader, «la Russie a préféré recourir aux armes», a regretté Xavier Bettel qui a, à nouveau, condamné «massivement cette intervention» et également que le président russe «ait mis fin unilatéralement aux accords de Minsk, en reconnaissant les séparatistes à l'est du pays».

Le Premier ministre a rappelé que l'UE avait adopté un premier paquet de restrictions contre des responsables russes. Notamment dans le domaine de la finance, «comme l'interdiction de l'accès des Russes aux finances internationales, il sera notamment interdit de négocier des instruments financiers émis par la Russie ou de sa Banque centrale». Les produits en provenance des régions reconnues par la Russie seront également interdits d'entrée dans l'UE, à moins d'avoir été contrôlés par l'Ukraine.

«Nous sommes inquiets»

«L'UE est prête à envisager des sanctions supplémentaires»: les Vingt-Sept se réunissent en urgence, ce jeudi soir, à Bruxelles, pour développer une réponse coordonnée et «lancer un appel au président Poutine, afin qu'il arrête tout de suite cette intervention militaire». «Nous sommes inquiets parce que comme souvent c'est la population civile qui souffrira le plus». Ainsi, «notre première priorité est d'obtenir un cessez-le-feu sur le terrain et de parvenir à des mesures pour protéger la population civile».

Lors du Conseil de gouvernement extraordinaire convoqué jeudi matin, la question énergétique a été évoquée. «Le pays et la population devront être protégés face à une augmentation importante des prix des produits énergétiques», a indiqué Xavier Bettel. «Nous allons d'ailleurs rencontrer les fournisseurs pour trouver une solution à l'amiable et le gouvernement travaille pour aider les ménages qui souffrent le plus de l'augmentation des prix».

Le Premier ministre a indiqué être entièrement à sa tâche avec une information à la Chambre des députés, à 14h, un entretien avec le président ukrainien dans la foulée, puis le sommet européen, ce jeudi soir, à Bruxelles, avant un nouveau Conseil de gouvernement, vendredi matin.

(L'essentiel)