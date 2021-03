L'euthanasie n'a jamais été aussi pratiquée

25 Fäll vun Euthanasie an Suizid-Assistance gouf et 2020. Haut kruten de Chamberpresident Fernand Etgen an de Santéskommissiounspresident @Mars_Bartolomeo de Rapport vun der Commissioun iwwerreecht, déi d'Applikatioun vum Euthanasiegesetz iwwerwaacht https://t.co/tJ9qsEnfL1 pic.twitter.com/zxD20b3Z3e — Chambre des Députés (@ChambreLux) March 29, 2021

Un chiffre inédit. 41 personnes ont eu recours à l’euthanasie et à l’assistance au suicide, en 2020 (25) et 2019 (16). Soit deux fois plus que les deux années précédentes, à savoir 11 en 2017 et 8 en 2018. C’est ce qui ressort du nouveau rapport de la Commission nationale de contrôle et d’évaluation de l’application de loi du 16 mars 2009.

Comment l'expliquer? La Commission note «une prise de conscience plus accrue» de l’existence même de la loi. En outre, elle constate une «certaine acceptation» parmi la population luxembourgeoise. À ce titre, une étude réalisée en 2019 avec TNS ILRES démontre que 85% des résidents sont favorables à l’euthanasie et à l’assistance au suicide.

Mort naturelle

L’âge des patients se situe majoritairement entre 60 et 79 ans. Parmi les différentes maladies, le cancer et les maladies neurodégénératives sont les raisons pour lesquelles les patients décident d’avoir recours à l’euthanasie ou à l’assistance au suicide. Contrairement aux années précédentes, les euthanasies pratiquées dans les établissements hospitaliers ont augmenté de trois en 2019 à 12 en 2020.

Pour mémoire, la mort d’une personne décédée à la suite d’une euthanasie ou d’une assistance au suicide est désormais considérée comme une mort naturelle. Un projet de loi en ce sens a été adopté début février. Cela a des conséquences lors des successions.

(L'essentiel )