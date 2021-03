«Les femmes apportent un 6ème sens au métier»

Chemise, bottes et foulard, Ana exerce le métier d'agent de sécurité depuis trois ans, auprès d'une société de gardiennage au Grand-Duché. Une occasion saisie au vol pour la jeune femme, qui a intégré un monde plus féminin qu'on ne le croit.

«Je ne pense pas que la sécurité soit un métier d'hommes. Qu'on soit un homme ou une femme, nous sommes avant tout des agents» affirme-t-elle, reconnaissant cependant qu'il n'est pas toujours simple d'être prise au sérieux. «Nous sommes souvent perçues comme étant fragiles. C'est loin d'être le cas. Les gens veulent nous tester, et en tant que femme, on doit s'imposer pour se faire respecter».

«Un échange de connaissances»

Son travail qu'elle qualifie de «polyvalent», peut même s'avérer plus conséquent pour la gente féminine que masculine, selon le site auquel elle est affectée. «Chez nous, les agents féminins ont plus de postes que les agents masculins. Nous devons être capables d'assurer la réception et l'accompagnement de clients, mais aussi la surveillance et la protection du bâtiment 24h/24. Nous sommes également formées aux premiers secours et à la sécurité anti-incendie».

Mais pour elle, pas question d'un rapport de force, mais surtout d'un «échange de connaissances» entre collègues, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. La sécurité étant encore caractérisée comme un monde d'hommes, Ana souligne que la présence féminine est indispensable: «Je pense que les femmes apportent un sixième sens à la profession. C'est toujours un plus d'avoir une intuition féminine dans la sécurité qui te dit: "Quelque chose ne va pas"».

«Nous ne sommes pas des plantes vertes»

En première ligne lors de cette crise sanitaire, Ana s'estime particulièrement chanceuse de pouvoir travailler, malgré l'angoisse et l'impatience de retrouver la normalité. «Les relations sont passées au virtuel. On a perdu cette notion de contact humain, c'est triste. Mais quand je pense à ceux qui ont perdu leur travail, sont isolés à la maison, je réalise la chance que j'ai».

Une période compliquée qui a cependant permis d'amener sur le devant de la scène, des secteurs jusqu'alors invisibles. «Avec le Covid, les gens ont eu l'occasion de voir que les agents de sécurité ne sont pas des plantes vertes. Nous ne sommes pas là pour faire "joli". Nous sommes là parce qu'on a besoin de nous, et nous répondons toujours présents», rappelle-t-elle.

En plus de leurs missions habituelles, les agents de sécurité étaient mobilisés notamment devant les pharmacies, les hôpitaux ou les parkings, afin de gérer l'afflux de personnes. «Les gens ont vu des médecins, infirmiers, policiers, qui étaient respectés et c'est normal. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes là pour la même cause: assurer le bien-être et la protection de tous».

(L'essentiel/sl)