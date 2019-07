Ettelbruck ne veut pas perdre son guichet CFL

Une fois la gratuité des transports entrée en vigueur le 1er mars prochain, seuls les guichets CFL de la capitale et de Belval-Université resteront ouverts, notamment pour la vente des billets et abonnements internationaux. Un autre sera actif à Esch-sur-Alzette, dédié aux transports transfrontaliers et aux billets de première classe. Pour les autres, il faudra se contenter d'automates.

Une nouvelle qui met le collège échevinal d'Ettelbruck passablement en colère. En effet, la gare d'Ettelbruck perdra son guichet. Les élus «regrettent de n'avoir été ni consultés, ni même informés de cette démarche», écrivent-ils dans un communiqué publié ce mardi après-midi. Selon eux, «une machine ou des applications mobiles ne peuvent en aucun cas remplacer un guichet» et la présence physique d'agents des CFL.

«3e pôle économique du pays»

Le collège échevinal, composé du bourgmestre CSV, Jean-Paul Schaaf, et des échevins LSAP, Bob Steichen et Christian Steffen, rappelle que «la gare d'Ettelbruck est le pivot pour la région du nord et l'une des gares les plus fréquentées du pays. Étudiants, employés, visiteurs y passent tous les jours».

Un rôle central qui doit en outre encore se renforcer avec «la création du pôle multimodal à Ettelbruck, la construction d'une auberge de jeunesse, le transfert de la Communauté des transports dans les futures infrastructures administratives et de l’installation de guichets de la Centrale de mobilité dans le nouveau bâtiment-voyageurs». Ce qui fait écrire au conseil échevinal «qu'il est indispensable que le guichet de la gare d'Ettelbruck reste fonctionnel», après le 1er mars 2020. D'autant plus qu'une «éventuelle fusion des cinq communes de la Nordstad ferait de la nouvelle entité le 3e pôle économique du pays», juste derrière Luxembourg et Esch, qui gardent, eux, des guichets.

(jw/L'essentiel)