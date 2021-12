Combien d'effets secondaires après le vaccin?

Le ministère de la Santé a publié vendredi soir les chiffres, au 29 novembre, de la pharmacovigilance, qui collecte les données liées aux effets indésirables déclarés des vaccins contre le Covid. En précisant bien que «la suspicion d'effet indésirable après une vaccination n'implique pas forcément une association» de cause à effet. Des analyses plus poussées sont nécessaires pour prouver, ou infirmer, le lien.

Quoiqu'il en soit, au 29 novembre dernier, 917 463 doses de vaccin, très majoritairement Pfizer, avaient été administrées à 456 942 personnes. Et il ressort des données remontées vers la pharmacovigilance que ces injections ont donné lieu à 2 016 rapports d'effets indésirables (76 pour novembre), soit 0,22% de l'ensemble des injections. Et sur ce total, 1 565 étaient des «cas non graves», comme un peu de fièvre, des maux de têtes ou encore des symptômes digestifs. «Ces réactions sont normales et indiquent une activation du système immunitaire», pointe le ministère de la Santé. «Elles disparaissent généralement en quelques jours».

125 hospitalisations

Le reste, 451 cas, soit 22,37% des effets indésirables, sont considérés comme «graves». Même si la plupart d'entre eux (297) n'ont pas vraiment de gravité clinique. Il s'agit de cas de symptômes grippaux ayant entraîné une incapacité de travail temporaire ou l'impossibilité de sortir de la maison, brièvement. C'est pourquoi ils sont enregistrés comme graves.

En revanche, 125 cas ont nécessité une hospitalisation, 18 la mise en jeu du pronostic vital et 11 cas de décès ont été remontés. Pour toutes ces situations, le lien éventuel avec le vaccin n'est pas prouvé. Pour le mois de novembre, 21 cas graves, dont dix médicalement significatifs, ont été rapportés, concernant tous Pfizer ou Janssen. Aucun décès ni mise en jeu du pronostic vital n'ont été signalés en novembre. Depuis le début de la vaccination, c'est AstraZeneca qui a posé le plus de problème, avec 3 cas d'effets secondaires pour 1 000 injections.

(L'essentiel)