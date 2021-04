Sous le soleil, les parcs de la capitale font le plein

On connaissait déjà les fêtes sauvages interdites organisées en début de soirée le week-end dernier sur les hauteurs du Kirchberg. Ce mercredi après-midi, toujours dans la capitale, nous avons constaté une autre forme de rassemblement, plus calme, moins démonstrative, mais qui interpelle, dans les parcs de la ville.

Après de longs mois de morosité, la vie reprend et ça fait plaisir à voir, mais tout cela est-il compatible avec des mesures sanitaires contraignantes et persistantes face à l’épidémie de Covid-19? Avec un thermomètre affichant 24 °C, ça sentait bon la crème solaire sur la Kinnekswiss, où de nombreux jeunes n’ont pas hésité pas à se rassembler pour profiter pleinement des premiers rayons de soleil.

«Ici pour prendre le soleil, pas faire la fête»

Matchs de football endiablés, pas de danse au rythme d’un baffle crachant de la musique sortant d’un smartphone, pique-nique entre copines sur le gazon, parties de cartes ou petits verres entre amis, ça papotait dans toutes les langues et pas forcément entre membres d’une même famille. Alors qu’à 500 m de là, les bars sont désespérément fermés depuis des mois, on décapsule des bières, sur le gazon, comme au bon vieux temps, avant le Covid...

Lena et Zoé, présentes avec deux autres copines, à quelques mètres de toute cette animation nous livrent leurs sentiments. «Depuis quelques jours, il fait beau et on peut enfin aller dehors, c’est beaucoup mieux», indique d’emblée Zoé. «On est toutes les quatre dans la même classe, alors, on est déjà assez proches». «Pour moi, ça devient "critique" quand on est dans un rassemblement avec 7-8 personnes qui ne se connaissent pas», poursuit Lena. «On est ici pour prendre le soleil, pas pour faire la fête et on a aussi nos masques au cas où on s’approcherait de plus de monde. C’est devenu une routine et si on ne respecte pas les règles, on sait aussi que ça va durer plus longtemps».

«Les jeunes en ont marre»

«Personnellement, j’ai l’impression que le gouvernement a un plan et qu’il ne va pas tout changer parce que quelques personnes ne respectent pas les règles», ajoute encore Lena. «Faire de grosses fêtes, en ville, vendredi et samedi, ce n’était peut-être pas très intelligent, car tout le monde a pu le voir. On sait aussi que ce genre de fête a lieu dans le nord du pays et on a l’impression que la police préfère rester devant sa petite porte. Les jeunes en ont marre, c’est clair, mais on comprend tous les points de vue. C’est un peu trop facile de critiquer les jeunes, car d’autres tranches d’âge ne respectent pas les règles...»

«Ce qui nous a marquées par rapport aux fêtes de vendredi et de samedi», souligne Zoé, «c’est de voir des feux d’artifice sans intervention de la police». «Mais ce qui me choque le plus, c’est toutes les bouteilles et les déchets abandonnés», regrette Lena. «Il n’y a pas que le Covid, des mineurs qui boivent de l’alcool n’importe comment, c’est pire...».

(Frédéric Lambert/L’essentiel)