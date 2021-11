Une épicerie braquée à Luxembourg-​​Ville

Les faits se sont produits ce vendredi, vers 12h30, indique la police grand-ducale, dans son bulletin. Un individu est entré dans une épicerie située place Dargent, à Luxembourg-Ville, a menacé la vendeuse avec un couteau, avant d'exiger le contenu de la caisse.

L'homme s'est emparé de l'argent et a pris la fuite à pied, après son forfait. L'auteur présumé des faits est un jeune homme au visage pâle, cagoulé avec une écharpe noire, portant des vêtements noirs et des gants noir et rouge. Il s'exprimait en français avec un accent luxembourgeois, selon la police.

(pp/L'essentiel)