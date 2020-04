Des personnes sans symptômes vont être suivies

Comprendre comment se propage le coronavirus dans la population. C'est en substance le but de l'étude CON-VINCE, que les ministères de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la recherche et le Fonds national de la Recherche lancent ce mercredi. «Ce projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs initiatives afin de contribuer à endiguer la pandémie, expliquent-ils dans un communiqué. Il vise à effectuer des tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 sur environ 1 500 personnes (NDLR: âgées de plus de 18 ans) et de faire un suivi des personnes ne présentant pas ou peu de symptômes. Il permettra de générer des données précises sur la transmission de la maladie et aidera ainsi le gouvernement à prendre des décisions basées sur des données scientifiques dans le courant des semaines à venir».

Les volontaires ne peuvent pas (encore) participer



Le choix des participants de cet échantillon doit «refléter exactement» la composition de la population luxembourgeoise en termes d’âge, de sexe et de géographique afin d’éviter des résultats biaisés et statistiquement inexacts, est-il expliqué dans le communiqué. «Pour cette raison, le LIH contactera directement les candidats éligibles pour participer à l’étude, est-il précisé. À ce stade, la participation de volontaires de la population générale n’est malheureusement pas (encore) possible».





Les 1 500 participants seront recrutés par TNS Ilres et soumis à un test de dépistage du virus SARS-CoV-2 ayant recours à une technique spécifique de biologie moléculaire. Les patients symptomatiques seront exclus de l’étude et recevront le traitement habituel. Parmi les patients présentant des symptômes faibles ou nuls, trois groupes devront être identifiés, à savoir les individus non infectés et ne présentant par conséquent pas de symptômes ; les personnes actuellement infectées, mais ne présentant pas ou peu de symptômes ; ceux qui étaient infectés mais sont désormais guéris du virus. Les participants dont le test est positif, mais qui présentent des symptômes faibles ou nuls seront suivis sur une période d’un an, de même que les personnes non-infectées.

Évaluer l'impact du confinement

«L’étude CON-Vince représente la prochaine étape logique pour atteindre un vaste dépistage de la population, afin d’éviter la propagation du virus, explique Paulette Lenert, la ministre de la Santé. Nous continuons de faire de grands efforts pour recueillir les informations les plus pertinentes pour pouvoir devancer le virus». De son côté, le Professeur Ulf Nehrbass , directeur général du LIH et porte-parole de la task force COVID-19 de Research Luxembourg, note que le projet permettra en parallèle d’évaluer l’impact psychologique et socio-économique de mesures de confinement à long terme sur la population générale. «Il nous aidera à définir un cadre temporel plus clair pour lever les actuelles stratégies de confinement strictes», ajoute-t-il.

À noter que l’étude est menée par un consortium d’institutions de recherche luxembourgeoises, incluant le LIH et le Luxembourg Centre of Systems Biomedicine (LCSB) de l’Université du Luxembourg. L’institut d’étude de marché TNS-Ilres ainsi que les laboratoires Ketterthill, Laboratoires Réunis et BioneXt Lab sont des partenaires associés de l’étude.

(ol/L'essentiel )