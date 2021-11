Faut-​​il remettre le masque à l'école au Luxembourg?

Alors que le nombre d'infections au Covid-19 est remonté en flèche au cours des dernières semaines, doit-on s'attendre à de nouvelles restrictions dans les écoles? Non, d'après le ministère de l'Éducation nationale qui indique à «L'essentiel» que «de nouvelles mesures ne sont pas envisagées à ce stade». Le gouvernement ne veut pas se montrer trop alarmiste sur un sujet qui échappe, pour l'instant, aux tensions politiques et syndicales.

Interrogé, le SEW-OGBL ne compte pas s'opposer à la mise en place de mesures supplémentaires, si cela s'avérait nécessaire. «La santé des enfants prime. Je crois que ça ne s'est pas trop mal passé dans les écoles jusqu'ici», répond Patrick Arendt, président du syndicat. Mais il ne se fait aucune illusion sur les risques de contagion quand le Covid-19 sévit à l'intérieur d'un établissement.

«Ce que je remarque, c'est que les écoles peu touchées durant les autres vagues le sont beaucoup plus aujourd'hui. Et vice-versa. Quand le virus arrive dans une école, il fait le tour». D'après les derniers éléments fournis par le ministère de la Santé, les enfants de 0 à 14 ans ont le taux d'incidence le plus élevé de toutes les tranches d'âge du pays avec 298 cas pour 100 000 habitants. Rappelons que les moins de 12 ans ne peuvent pas encore se faire vacciner.

«Aucun cluster au cours des derniers jours»

Bénéfice du calendrier, les vacances de la Toussaint ont momentanément stoppé les risques de foyers de contaminations dans les écoles. «Aucun cluster n'a été constaté au cours des derniers jours», rassure le ministère. À l'école fondamentale Millermoaler, à Echternach, 29 cas positifs avaient été identifiés entre le 25 octobre et le 8 novembre 2021. 14 sur 29 classes ont été touchées. Jusqu'à vendredi dernier, des mesures additionnelles comme un test antigénique quotidien pour les élèves et le personnel et le port permanent du masque pour les élèves à partir du cycle 2 et les membres du personnel des classes touchées, ont été décrétées.

À ce propos, l'éventualité du retour du masque généralisé semble diviser le corps enseignant. «Certains préfèrent faire cours sans masque. D'autres sont anxieux par rapport à la remontée des cas, mais j'ai le sentiment qu'une majorité d'instituteurs et professeurs ne sont pas favorables à son retour pour l'instant», conclut Patrick Arendt.

