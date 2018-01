SES développe la télé et internet à bord des avions

L'opérateur luxembourgeois de satellites, SES, annonce ce lundi que son nouveau satellite SES-15, tout électrique, est opérationnel six mois après son lancement depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane, le 18 mai dernier. «La mise en service était très attendue par nos clients», glisse Martin Halliwell, Chief Technology Officer chez SES. Et pour cause, ce premier satellite hybride fournira une couverture optimisée pour les grands fournisseurs internationaux de services de connectivité et de divertissement à bord des avions.

Ces fournisseurs pourront notamment proposer du contenu télévisé en direct sur tous les trajets aériens aux États-Unis, y compris Hawaï et l'Alaska, ainsi que le Canada, les Caraïbes et le Mexique. Le trafic internet en vol devrait aussi être optimisé. Il s'agit d'une étape importante pour le développement de SES, qui vise des marchés spécifiques et dynamiques.

(NC/L'essentiel/AFP)