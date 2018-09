Des bureaux neufs pour émettre les passeports

Dans les locaux flambant neufs du Bureau des passeports, visas et légalisations (BPVL), au 6 rue de l'Ancien Athénée, on personnalise à la machine des passeports luxembourgeois vierges arrivés depuis la Finlande, où ils sont produits. La puce électronique est ouverte pour graver la signature électronique du futur détenteur.

En 2017, la production de passeports a fait un bond de 26,56% par rapport à 2016, avec 40 832 documents émis par le BPVL. Certains citoyens s'y prennent encore à la dernière minute et 1 441 passeports ont dû être délivrés en urgence. Le bond de l'année dernière n'est pas une surprise car 2017 marquait les 10 ans de la «crise des cartes d'identité». Les citoyens qui ont reçu un passeport en 2007, l'ont fait renouveler pour la seconde fois l'an dernier.

Sécurité renforcée

«En 2007, les règles dans certains pays ont changé et soudainement, les citoyens se sont retrouvés à la veille des vacances avec une carte d'identité qui ne leur permettait plus de voyager, explique Mario Wiesen, préposé du BPVL. Dans la rue devant nos bureaux, il y avait une longue file de gens qui voulaient un passeport. Certains employés du ministère des Affaires étrangères sont spontanément venus nous donner un coup de main. Aujourd'hui, nous faisons partie d'organismes qui définissent les règles pour les passeports. Comme ça, plus de mauvaise surprise!».

Les nouveaux locaux garantissent plus de sécurité au personnel avec des vitres pare-balles et permettent de gérer plus efficacement un travail de plus en plus complexe. «Les nouveaux passeports introduits en 2015 sont un concentré de haute technologie», illustre Mario Wiesen. Les services ont été facilités. «Désormais les citoyens qui le souhaitent peuvent récupérer leur passeport auprès de leur commune. Les demandes pour la certification de documents peuvent aussi être faites en ligne».

Et pour le futur, «nous envisageons d'introduire un passeport valable dix ans pour que les citoyens aient le choix, glisse Mario Weisen. Il coûtera un peu plus cher que celui de cinq ans mais pas le double».

(Séverine Goffin/L'essentiel)