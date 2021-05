Objets égarés dans un train? 60% sont perdus à jamais

10 000 objets trouvés dans les trains et les gares! Et ce, chaque année! Le chiffre est connu et revient régulièrement dans les médias, mais que fait donc la société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) avec tout cela? «Depuis juin 2020, grâce à deux agents, les CFL utilisent une solution connectée pour faciliter la gestion des objets trouvés», nous apprend le ministre de la Mobilité François Bausch dans une réponse parlementaire adressée aux députées Lydie Mutsch et Cécile Hemmen. Grâce à l'outil informatique «Nova Find», également utilisé en Allemagne, en Autriche et en Suisse, les objets déclarés perdus sont rapidement comparés avec les objets trouvés et par la suite, stockés.

Sur les objets perdus/trouvés, la crise sanitaire liée au Covid-19 a également laissé des traces. Avant mars 2020, 800 dossiers étaient traités par les CFL, aboutissant globalement à une moyenne de 9 600 dossiers sur une année. Depuis la mise en place du nouveau logiciel, en juin 2020, 3 540 dossiers ont été traités jusqu'au 30 avril 2021. Le Covid est bien entendu passé par là, avec moins de passagers dans les trains, et sur une moyenne mensuelle, les objets perdus/trouvés ont ainsi baissé de plus de 50% mensuellement. Rien d'étonnant, si l'on se souvient d'une étude Eurostat indiquant, déjà, une chute de 78% des passagers au Luxembourg d'avril à juin 2020 par rapport à l'année précédente.

Autre indication et non des moindres, au cas où vous perdez quelque chose dans un train ou dans une gare, voire même dans un bus des CFL: 40% des personnes à la recherche de leur bien ont réussi à le retrouver. Vous avez donc un peu moins d'une chance sur deux de le retrouver. Par contre, si vous égarez la moindre chose, dans ces conditions, ne tardez pas à vous manifester, car au bout de deux mois, «les objets non réclamés sont mis à la disposition d'associations caritatives». Quant aux objets de valeur comme les smartphones ou encore les bijoux, ils sont très rapidement remis à la police grand-ducale à raison de deux fois par semaine.

