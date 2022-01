Le chantier XXL sur l'A3 va démarrer ce mardi

Ce sera l’un des chantiers majeurs de 2022… et des quatre années qui suivront. L’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute A3, la plus fréquentée du Luxembourg, va démarrer. Et si beaucoup redoutent déjà ses conséquences sur le trafic, ils auront quelques semaines de répit. Car les débuts ce mardi de ce chantier XXL sur l'axe reliant la frontière française à la capitale, qui voit passer en moyenne 67 000 véhicules par jour avec des pics à 90 000, ne devraient pas impacter la circulation.

L’Administration des ponts et chaussées a confirmé lundi, «qu'elle procédera à partir de ce mardi, aux travaux de préparation et de déboisement, ceci entre la Croix de Gasperich, et l’aire de Berchem, (en alternance dans les deux sens). À partir du mercredi 26 janvier, les travaux seront effectués dans le sens inverse, donc entre l’aire de Berchem, et la Croix de Gasperich».

Le chantier d'envergure doit s'achever en 2027 et coûter 356 millions d’euros. Les coupes (arbres, haies) devraient durer à peu près quatre semaines, sans effet majeur sur le trafic même si «pour des raisons de sécurité, le barrage ponctuel de la bande d’arrêt d’urgence sera nécessaire».

L’élargissement se fera en cinq phases

Dans un souci de préservation des espaces vitaux et des surfaces boisées, des mesures de compensation sont mises en place, précise l'Administration des ponts et chaussées. Outre la construction d’un passage à gibier, de nouveaux arbres seront plantés sur le talus. «La création d’habitats de substitution in situ pour le muscardin, est également réalisée. 180 nichoirs sur tout le tronçon de l’A3 ont déjà été mis en place et la transplantation de différentes espèces de la flore sauvage a d’ores et déjà été effectuée», précise l'administration.

Après cette phase de déboisement, les travaux proprement dits démarreront après la mi-février avec cette fois un impact à prévoir sur la circulation. L’élargissement se fera en cinq phases. En commençant par les tronçons situés entre l’aire de Berchem et la Croix de Gasperich (lot A) et entre la Croix de Bettembourg et la frontière française (lot E).

«Les travaux routiers se feront une fois ceux de déboisement terminés: d’abord sur le côté extérieur (bande d’arrêt d’urgence), puis quand ce sera terminé et qu’il y aura la nouvelle voie, on alternera», précisent les Ponts et Chaussées. Sans indiquer de date exacte. Mais le déboisement prendra plusieurs semaines. Des réductions de voies pour des interventions ponctuelles sont possibles. La vitesse sera réduite à 70 km/h pendant toute la durée du chantier.

(Nicolas Martin/L'essentiel)