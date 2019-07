Un simulateur pour plus de sécurité au Findel

On ne s’en doute pas toujours lorsque l’on prend l’avion depuis Luxembourg, mais près de 400 personnes peuvent graviter sur la piste du Findel à l’intérieur d’un véhicule. Compte tenu du nombre de mouvements croissants et du développement de l’aéroport, il est devenu indispensable de mieux former du personnel interne et des parties prenantes externes à circuler sur la plate-forme aéroportuaire. Voilà pourquoi l’Administration de la navigation aérienne (ANA) a inauguré, ce vendredi en fin d’après-midi, un nouveau simulateur qui permettra désormais d’assurer «une formation au pilotage côté piste».

« C’est un projet que l’on a initié fin 2018, et que l’on a implémenté en un temps record, avec le support de notre ministère de tutelle», s’est félicité Claudio Clori, directeur de l’Administration de la Navigation Aérienne. «C’est un système très moderne adapté à l’environnement luxembourgeois qui permet de délivrer une haute qualité de formation pour les chauffeurs qui évoluent sur l’aire de manœuvre».

«La sécurité n’a pas de prix»

Concrètement, et vous pouvez le voir sur notre vidéo, ce système propose des «scénarios complexes en 3D», de jour ou de nuit et par tous les temps, semblables à un jeu vidéo où l’on peut opérer sur des écrans avec un volant et des pédales adaptées. «C’est vraiment conforme à la réalité et grâce aux premières formations des dernières semaines, on a eu un très bon retour de la part des personnes qui évoluent sur l’aire de manœuvre », a confirmé Claudio Clori. «Plus de 360 personnes ont déjà été formées et il y a encore beaucoup de demande».

Le nouveau système de simulation présenté, ce vendredi, par l’ANA a coûté près de 100 000 euros, «mais la sécurité aérienne n’a pas de prix», nous a-t-on encore précisé. «On a acheté un matériel extraordinaire qui va augmenter la sécurité de tous les chauffeurs», a encore souligné Nico Ries, chef de service aérodrome. «Le plus difficile à maîtriser quand on roule sur la piste du Findel? Assurément la brume, mais dans ces conditions, on réduit au maximum le nombre de personnes qui peuvent accéder aux pistes pour éviter les accrochages entre les véhicules et les avions».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)