Sept musées de la capitale attendent leur nuit

En ce moment, dans les sept musées de la capitale, on compte les nuits qui nous séparent du samedi fatidique. Après une édition 2020 annulée en raison du Covid, la Nuit des musées est enfin de retour et fête de surcroît ses 20 ans. Le secteur muséal a été impacté par la pandémie et là «on est content de revoir nos visiteurs», souligne Laura Zaccaria, coordinatrice d’stater muséeën. «Et encore, nous avons eu de la chance de ne pas connaître de très longues périodes de confinement, comme cela a été le cas, par exemple, en France».

Samedi, de 17 h à 1 h, dans les sept musées de la capitale. Navettes entre les musées.



Il en résulte qu'en 2020, les musées du pays «ont connu en moyenne une baisse de 40 à 50% de fréquentation». Seul effet positif, «les résidents étant nombreux à avoir passé leurs vacances au Grand-Duché, certains ont poussé la porte d’un musée pour la première fois. On espère les avoir fidélisés. Pour 2021, on constate une reprise».

Pour accueillir les convives ce samedi, on a donc mis les petits plats dans les grands avec visites guidées, musique, performances, ateliers, surprises culinaires. Et le Casino Luxembourg organise un after où il sera possible de danser jusqu’à 3h au son des DJ. La Nuit des musées sera sous régime CovidCheck. L’autotest ne sera pas admis, mais le centre de tests certifiés gratuits de la Ville sera ouvert jusqu’à 21h.

(Séverine Goffin)