Voici les règles à respecter pendant les courses

Restez chez vous pour limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Le message a été martelé au cours des quinze derniers jours au Luxembourg, notamment par le Premier ministre Xavier Bettel. Mais que faire lors des sorties essentielles, notamment pour les courses?

La réponse est claire: «Social distancing». Le gouvernement a détaillé la bonne marche à suivre dans les commerces afin de limiter le risque de contamination: «Veillez à ce qu’une distance interpersonnelle de 2 mètres entre chaque personne présente au sein du commerce respectif soit respectée». La règle des «2 mètres» s'applique également «à la zone devant l'entrée des commerces».

Les commerces en question devraient aussi «réguler l’entrée des clients et limiter ainsi le nombre de personnes en même temps» à l'intérieur du magasin. Enfin, le plus évident, les personnes sont invitées à limiter au strict minimum les sorties pour aller faire les courses, et surtout à se déplacer seules. «Il est aussi conseillé d’utiliser un chariot de supermarché par personne», conclut le gouvernement.

(th/L'essentiel)