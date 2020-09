Une contraception 100% remboursée pour toutes

C'était un cheval de bataille notamment du Planning familial parce que «la précarité ne s'arrête pas à 25 ans»: le remboursement intégral des moyens de contraception pour l'ensemble des femmes devrait être effectif dans les prochaines semaines, a indiqué la ministre de la Santé, Paulette Lenert, dans une réponse parlementaire au député LSAP Mars di Bartolomeo. En plus des traditionnels moyens de contraception (pilules, stérilet...), seront également remboursés le diaphragme, la cape cervicale, les préservatifs et la contraception d'urgence.

C'est la dernière étape d'un mouvement enclenché il y a deux ans: le 1er août 2018, la limite d'âge de 25 ans avait été relevée à 30 ans et la pose du stérilet est depuis remboursée à hauteur de 80%, comme les autres moyens de contraception.

Un coût moyen autour de 60 euros

La ministre a indiqué ne pas être capable de chiffrer à ce jour le coût de telles mesures mais rien que le relèvement de l'âge de 25 à 30 ans avait fait bondir le nombre de bénéficiaires d'un remboursement de 54%: 25 575 femmes en bénéficiaient en 2019 contre 16 712 en 2017. 46% avaient plus de 25 ans, 48% avaient entre 20 et 24 ans et 6% avaient moins de 20 ans.

Les bénéficiaires ont actuellement droit à treize cycles par an de contraceptifs ainsi qu'à un forfait de prise en charge par stérilet au taux de remboursement de 80%, dans la limite de 75 euros. Le coût moyen par bénéficiaire était de 59,80 euros en 2019 et oscille autour de 60 euros depuis plusieurs années.

(mc/L'essentiel)