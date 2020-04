«Ne relâchons rien, la crise ne sera pas finie demain»

Le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert se sont exprimés ce vendredi de 17h30 à 18h20 pour faire un état des lieux de la situation face au coronavirus.

"Depuis le début de la crise, 2 612 personnes ont été testées positives au Luxembourg et 21 454 tests ont été effectués. 31 personnes sont décédées, soit une personne en plus de celle qui est venue du Grand Est", a tout d'abord indiqué Xavier Bettel. "174 personnes ont pu quitter l'hôpital. 500 personnes sont rentrées chez elles et sont considérées comme guéries. Notre stratégie semble fonctionner, mais ce n'est pas le mérite du gouvernement, c'est le mérite de toute la population, car la plupart d'entre-nous se tiennent aux règles de bon sens et sont solidaires avec les vulnérables de notre société".

Comment faire pour la suite?

"Nous ne sommes pas encore à la fin des restrictions et il faut rester discipliné pour que les mesures prises n'aient pas été prises pour rien", a martelé Xavier Bettel. "On doit se tenir aux règles et on doit sortir seulement quand c'est nécessaire. A l'avenir, petits pas par petits pas, nous allons revenir à la normalité, mais cela ne pourra pas se faire du jour au lendemain".

"Deux facteurs doivent être surveillés", a souligné le Premier ministe. "1. La capacité du service de santé et les services de soins intensifs. On doit toujours pouvoir y répondre. 2. Le taux d'immunisation de la population. Nous travaillons aux tests pour avoir un aperçu de la situation auprès de la population. Nous sommes en contact étroit avec les scientifiques et les experts qui nous fournissent des indications. Les facteurs psychiques et physiques de la population doivent également être pris en considération".

« Il ne faut pas penser trop tôt que la crise est finie et ce ne sera pas le cas demain»

"Mes sentiments sont partagés", a souligné Paulette Lenert, ministre de la Santé, car il y a un décès de plus aujourd'hui. La progression du nombre de personnes infectées diminuent peu à peu, la discipline porte ses fruits, mais les moments les plus durs sont encore à venir. Nous ne sommes pas arrivés au pic et il faut tenir bon. Ne pas relâcher."

«86 ans, c'est l'âge moyen pour les personnes décédées »

"Cette maladie se termine pour certains malades. 174 personnes ont pu quitter l'hôpital et 500 personnes sont considérées comme guéries avec le délais de deux semaines et les symptômes qui cessent après 48 heures. Nous allons préciser ces chiffres sur Internet dans les prochains jours", a indiqué la ministre de la Santé.

"21 454 tests ont déjà été effectués", a rappelé Paulette Lenert. "Nous sommes parmi les pays qui font le plus de tests. 1,1% de taux de mortalité, c'est plutôt faible, mais on ne doit pas penser qu'il y a moins de danger à Luxembourg qu'ailleurs".

"Les quatre centres de soins avancés sont pleinement opérationnels", a indiqué la ministre de la Santé. "330 personnes par jour y sont traitées par jour. A Esch, à la Rockhal, on doit même ouvrir une ligne supplémentaire. Ce sera déjà nécessaire d'ouvrir une extension pour suivre la demande dans les jours à venir. Les hospitalisations ne vont pas reculer. Il faut donc faire attention, mais nous sommes optimistes sur nos capacités suffisantes. C'est assez calmes dans les autres services des hôpitaux, mais tout le monde est prêt et motivé pour les semaines à venir, et j'espère que cela ne sera pas aussi grave qu'en France, dans le Grand Est ou en Île de France. Nous devons continuer à freiner la propagation".

Au niveau du matériel, "trois vols sont arrivés récemment avec beaucoup de matériel", a affirmé Paulette Lenert "43 respirateurs de plus nous sont parvenus. Les nouvelles sont positives et ce matériel est en cours de répartition. Nous remercions le CGDIS qui répartit tout le matériel à travers le pays".

Par rapport aux masques, nous soutenons toutes les initiatives, mais un masque n'est pas une protection à 100%. Ce qui aide vraiment, c'est de rester chez soi et de respecter les gestes barrières.

Par rapport aux tests, chaque personne qui a les symptômes doit être testée, c'est notre nouvelle consigne. L'OMS nous a précisé que nous ne sommes pas au bout de la pandémie de coronavirus. Notre approche est donc de tester en grande envergure. Mais si vous n'avez pas de symptômes, le test n'a aucun sens. Il faut une ordonnance du médecin avant tout.

Il faut bien respecter la quarantaine. Si on vous le demande, il faut rester en isolement pour stabiliser notre service de santé.

Au Luxembourg, on a remarqué dans nos chiffres qu'une catégorie d'âge, celle des 70-79 ans, a été particulièrement infectée. Prenons soins de ces personnes. Les chiffres ne mentent pas et il faut respecter les consignes. Les gens sortent encore de trop pour faire les courses. Restez vigilants, c'est mon appel.

"L'économie ne peut pas passer devant la santé", a rappelé Xavier Bettel, "et nous travaillons sur une stratégie de sortie, de déconfinement, mais on ne peut rien relâcher. On regarde les éléments avec prudence et on va procéder par étapes".

"Les personnes âgées ne doivent pas aller faire des courses tous les jours. Aller au supermarché, ce n'est pas une excursion. Il faut se poser la question de savoir si l'on doit sortir pour éviter d'être contaminé".

Que faire pendant les vacances de Pâques?

"Nous n'avons pas de messages positifs et il faut protéger les personnes vulnérables en respectant les consignes. Dans une maison de retraite, il y a un risque lors de chaque entrée et de chaque sortie. Il faut respecter les mesures", a rappelé encore une foi Paulette Lenert.

"Nous ne rendrons pas le port du masque obligatoire. C'est prématuré de mettre des conditions qui ne sont pas bien réfléchies. Le masque est une fausse garantie. Ce n'est pas parce que l'on en porte un qu'il n'y aucun risque. Mais c'est préférable d'en mettre un".

La police a-t-elle été trop sévère? "180 personnes ont été contrôlées, le jeudi 2 avril 2020, 60 personnes ont été verbalisées car elles ne respectaient pas les distances. C'est le gros des procès-verbaux. Les restrictions, ce n'est drôle pour personne, mais il faut se responsabiliser soi-même. Il incombe à la police de faire son travail.

Surveiller la distanciation sociale via une application? "La distanciation ne doit pas se faire n'importe comment. C'est possible ailleurs, mais je ne peux pas imaginer du tracking au Luxembourg. Si une personne est testée positive, on prévient l'entourage, mais faire cela avec une application, cela ne me convient pas. On en discutera si les médecins nous le conseillent... On ne participe donc pas à ce genre de projet au Grand-Duché. On se renseigne sur d'autres solutions et on suit les possibilités, mais rien n'est en cours pour le moment et je dois tenir compte de la protection des personnes".

Il y a de plus en plus de tests. Notre objectif est de respecter cette ligne directrice de tester systématiquement les personnes qui ont les symptômes du coronavirus.

Le test sérologique retenu est allemand. On teste aussi un modèle de Corée du Sud.

La stratégie de sortie? Le mieux serait une coordination au niveau européen. Nous n'avons pas réussi à prendre des mesures ensemble. Certains restaurants sont ouverts en Europe et des pays n'ont pas pris de mesure, par exemple. Ce qui va traîner le problème en longueur. Au Luxembourg, nous avons pris des mesures importantes, car dès le départ, nous avons décidé de prendre des mesures plus strictes qu'à l'étranger. Il vaudrait mieux faire des pas ensemble avec les autres pays européens, mais je ne suis pas sûr que l'on va y arriver. J'attends un élan de solidarité au niveau européen.

Dans les supermarchés, allez-vous durcir les mesures? Quand on est à l'intérieur d'un supermarché et que l'on se donne des règles de 2m de distanciation, cela ne vaut pas dire que l'on peut discuter devant la porte du supermarché Ce n'est pas une excursion en famille. Il faut appliquer le bon sens. Il y a des protections pour les caissières, des lignes par terre. Pour les plus âgées et pour les vulnérables, 1800 commandes ont été effectuées en ligne. Cela ne sert à rien de sortir cinq fois par jour pour acheter un petit truc. Faire ses courses n'est pas un loisir.

On ne sait pas encore combien de personnes sont décédées de la grippe "classique" cet hiver.

(L'essentiel)