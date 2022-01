Des vaccins bientôt à la gare centrale

Le hall de la gare centrale de Luxembourg va bientôt se transformer en pop-up de vaccination. En effet, le spot de vaccination installé dans la Grand-Rue, a fermé ses portes le 31 décembre, le bail étant terminé et les locaux devant être libérés. Le ministère de la Santé indique ce lundi matin que les installations sont déplacées vers la gare, où il sera possible de se faire vacciner, à compter de ce jeudi, 6 janvier.

Il sera possible de s'y faire vacciner sans rendez-vous préalable, du lundi au vendredi, de 10h à 16h. Pour éviter des files d'attente trop importantes, le gouvernement recommande d'attendre, pour les vaccinations booster, de recevoir l'invitation de la Santé.

Le gouvernement confirme en outre que le délai pour recevoir cette dose de rappel, après deux premières doses de Pfizer ou Moderna, ou un schéma de type «Mix and Match», avec AstraZeneca en première dose et un vaccin à ARN messager en deuxième dose, est réduit à 4 mois au lieu de six, dès ce lundi.

(L'essentiel)