Du crémant en cadeau et un masque «Moien»

Assis à bonne distance les uns des autres, 24 hommes et 5 femmes masqués: rien d'une société secrète mais tout d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles, à l'heure du coronavirus. Pour réchauffer cette ambiance quelque peu étrange, les 27 chefs d'État et de gouvernement, chapeautés par le président du conseil Charles Michel et rejoints par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, avaient deux anniversaires à fêter: ceux du Premier ministre portugais Antonio Costa (59 ans) et de la chancelière allemande Angela Merkel (66 ans). Leurs pairs n'avaient pas oublié les cadeaux.

Xavier Bettel a ainsi sorti des bouteilles de crémant de la cave du Grand-Duché pour Merkel et Costa, sans oublier la Première ministre danoise Mette Frederiksen qui vient de se remarier. De la part des autres, pour la chancelière, des bouteilles de bourgogne blanc de la part d'Emmanuel Macron, des chocolats belges offerts par Charles Michel, une fiasque d'argent d'huile de rose de Bulgarie par le président de ce pays, Boïko Borissov, et une traduction en allemand du roman «L'aveuglement» du Prix Nobel de littérature portugais, José Saramago, donnée par le dirigeant Antonio Costa. Quant à l'Autrichien Sebastian Kurz, il devait offrir un cadeau sucré, une «Sachertorte», le célébrissime gâteau viennois au chocolat.

Bettel masqué aux couleurs nationales

La chancelière a elle remis à son homologue portugais Costa un fac-similé d'une carte du 17e siècle de Goa, ancienne colonie du Portugal dont sont originaires ses ancêtres, et le catalogue d'une exposition sur les navigateurs portugais tandis que Macron lui a donné un tableau. Le Premier ministre portugais a lui-même régalé chacun de ses collègues...d'un kit Covid-19 personnalisé avec des masques de différentes couleurs. Aucun cadeau de la part des Finlandais en revanche, qui sont de par leurs positions proches des 4 États dit «frugaux» (Autriche, Pays-Bas, Suède et Danemark)...

Peu de fantaisie du côté des masques, en majorité blancs, bleus ou noirs. Le Premier ministre du Grand-Duché Xavier Bettel arborait une protection brodée du mot «Moien» aux couleurs nationales. Un masque mal ajusté a valu au Premier ministre bulgare Boïko Borissov un petit rappel à l'ordre de la chancelière qui a pointé son doigt vers le nez de son interlocuteur qui dépassait du tissu.

La pause frites avec Sophie Wilmes

Pour ce premier sommet en chair et en os depuis près de 5 mois, les délégations ont été restreintes à 5 personnes, contre une vingtaine auparavant et le «check» du coude était de rigueur. Plusieurs dirigeants des pays de l'Est, dont le Hongrois Viktor Orban et le Tchèque Andrej Babis, ont cependant enfreint les règles, n'hésitant pas à se serrer la main.

La grand salle où se tient le conseil européen n'a jamais sans doute été aussi propre: elle a été désinfectée à fond et les tables du conseil comme les chaises ont été déplacées par du personnel aux mains gantées de latex. Les distances entre chaque leader ont été mesurées pour respecter un écart d'environ deux mètres. Les vitres ont été aspergées de désinfectant, les écrans nettoyés. Tout comme les kits contenant des écouteurs pour les traductions dont les sachets individuels portaient la mention «clean and safe matériel desinfecté».

Une ambiance plutôt inhabituelle qui n'a finalement pas empêché les débats de se poursuivre (on verra s'ils ont avancé). Et le Premier ministre luxembourgeois a également trouvé l'occasion de profiter des spécialités bruxelloises avec son homologue belge Sophie Wilmès. Les deux chefs de gouvernement ont en effet profité de la pause déjeuner pour aller déguster des frites chez Maison Antoine. D'après la Tweet de la Première ministre belge, elle les a prises avec une sauce andalouse, Xavier Bettel avec une sauce samouraï.

Quick lunch tussen de werkvergaderingen op de Europese Top door #EUCO. Snel naar Maison Antoine om samen met mijn collega @Xavier_Bettel te genieten van een frietje. Andalousesaus voor mij, samoerai voor hem. #thisisbelgium pic.twitter.com/kNKEgcxmr9 — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 18, 2020

(L'essentiel/afp)