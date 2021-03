Vêtus de violet, les hommes et les femmes sont appelés à descendre dans la rue, lundi 8 mars, pour défendre l’égalité des sexes. Si les événements publics sont presque au point mort depuis près d’un an, cette grève demeure importante pour Claire. Étudiante en économie et conseillère municipale à Strassen, elle n’oublie pas cette lutte constante. «Cela permet de soutenir les voix qui ne sont pas entendues ou les opinions qui ne sont pas représentées à travers les votes dans le pays».

Présente déjà l’an passé, elle y retourne suite à la situation qui a empiré. «La crise du Covid a bien montré que le travail des femmes est essentiel, surtout dans le secteur du soin. Et les inégalités se sont renforcées», confie la jeune femme. Elle note d’ailleurs que «la charge mentale de la femme a augmenté» cette année en raison du confinement et de la fermeture des écoles.

«Nous demandons une justice salariale»

La grève des femmes aura une saveur particulière cette année. Pandémie oblige, la journée a été pensée autrement. Elle commencera par une manifestation en ligne de 12h à 13h30 sur Zoom, avant la véritable manifestation, qui commencera à 17h place de la Gare et se terminera devant le ministère du Travail. Et cette année les revendications sont nombreuses. «Nous demandons la réduction du temps de travail rémunéré et non rémunéré (travail effectué après les 8 heures de boulot), une justice salariale puisqu’au Luxembourg avec un salaire minimum, nous vivons mal. Nous souhaitons également plus de contrôles et de transparence au niveau de l’écart salarial entre les hommes et les femmes», milite Claire.

Autre revendication, cette fois sur la parentalité. «Nous demandons la parentalité pour toutes et tous en remplaçant le congé paternité par un congé de naissance ouvert à tous et d’une durée de 3 mois, avec le maintien du salaire complet». La dernière revendication concerne le logement. «Nous demandons la possibilité de se loger sans se ruiner et sans discrimination, ainsi qu’un moratoire des expulsions durant la période de crise sanitaire».

(Noémie Koppe/L'essentiel)