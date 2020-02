L'alerte aux inondations rétrogradée à orange

«Un danger extrême» pour le sud du pays, relayait MeteoLux en fin d'après-midi sur base d'une classification effectuée par l'Administration de la gestion des eaux. Mais le vigilance est repassée au niveau orange en début de soirée, signifiant un simple «danger».

Plusieurs cours d'eau sont concernés: l'Alzette, la Syre, la Wark, l'Attert, l'Eisch, la Mamer et la Chiers. L'Administration de la gestion des eaux et MeteoLux craignent «des crues majeures provoquant des débordements importants, y compris dans les zones rarement inondées». En outre, il y a «menace sur la sécurité des personnes et des biens».

Le nord du pays est également en alerte orange, avec des «crues mineures», selon MeteoLux. La journée de mercredi devrait être plus calme, aucune vigilance n'étant notée pour le nord. Dans le sud, seul un avis de crue mineure concernant uniquement la Moselle est signalé.

Ce mardi déjà, les secours ont été mobilisés en raison de nombreuses inondations, notamment dans le nord du pays, du côté de Mersch et d'Ettelbruck.

(L'essentiel)