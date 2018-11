L'alerte toxique est levée au lac de la Haute-​​Sûre

Des «algues bleues», ou cynobactéries, avaient proliféré sur la totalité du lac de la Haute-Sûre, à la fin du mois de juillet dernier, provoquant alors une interdiction prématurée de la baignade et de toute activité nautique dans ces lieux pourtant fort prisés par les baigneurs. Près de quatre mois plus tard, le gouvernement fait savoir que la situation s'est améliorée avec le changement de climat. Et donc l'alerte est levée.

«Les concentrations de cyanotoxines pouvant causer des troubles de santé chez l’homme et les animaux ont baissé de façon considérable», explique l'administration de la gestion de l'eau, ce mercredi.

La pêche, mais prudence

Si la saison balnéaire s'est officiellement achevée le 30 septembre, «la pratique d’activités récréatives et sportives, à l’exception de la baignade, peut donc reprendre». De la même manière, «la consommation de poissons vidés n’est plus déconseillée» même si l'administration n'exclut pas la présence, encore aujourd'hui, de cyanobactéries dans le foie des poissons.

Pour rappel, les algues bleues sont peu visibles à l’œil nu et provoquent maux de têtes, gastro-entérites ou encore irritations de la peau. Des conséquences plus graves peuvent altérer les reins et le cerveau. En juillet, le docteur Christian Penny, micro-biologiste au Luxembourg Institute of Technology (LIST), avait confié à L'essentiel que ce type de pollution pouvait durer «jusqu'en octobre ou novembre» et s'améliorer uniquement après «une longue période de mauvais temps, de pluie et de vent».

(nc/L'essentiel)