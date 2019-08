Cet été, les jeunes mettent la main à la pâte

Une soixantaine de jeunes des différents foyers pour demandeurs de protection internationale de Caritas ont participé à des chantiers éducatifs au cours de l’été, comme Abdel Mouiz, Mohamed et Maïga. Leur mission cette semaine est de procéder à la réfection de la terrasse du premier étage du foyer d’Esch-sur-Alzette.

«Ils font principalement de la peinture. Là, ils viennent de donner un coup de neuf au mobilier de jardin», explique Bertrand Dauplais, le responsable du foyer. Au total, ils travailleront chacun 30 heures dans la semaine contre une rétribution financière, assimilée à de l'argent de poche.

«C'est mieux que de rester à ne rien faire»

Mohamed, 29 ans, est arrivé du Maroc il y a six mois. Ce chantier est une belle opportunité pour lui. «Ça me permet de gagner un peu d’argent mais aussi de m’investir en travaillant là où j’habite», explique-t-il.

Pour Maïga, un Malien de 29 ans, ces chantiers sont une manière de «rester motivé et d'évacuer le stress». «Ça nous aide sur le plan mental. C'est mieux que de rester à ne rien faire. On ne nous donne pas la possibilité de travailler à l'extérieur du foyer, pourtant on en a envie mais les papiers posent problème. On rêve de s'intégrer».

Des règles à respecter

Abdel Mouiz, Marocain de 19 ans, apprécie lui aussi ces chantiers. «Ils nous permettent de gagner un peu d’argent et de faire quelque chose pour le foyer. Je ne suis pas dépaysé, la peinture j’en avais déjà fait au Maroc».

Les jeunes ont par ailleurs l'opportunité d'acquérir les codes du travail du Grand-Duché, «comme se lever à l’heure, être ponctuel, respecter ses engagements», détaille Bertrand Dauplais. Ces chantiers s’adressent en priorité aux personnes dont les demandes de protection internationale sont en cours et les personnes déboutées, qui elles n’ont plus aucune aide financière.

(Marion Mellinger/L’essentiel)