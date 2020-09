Amoureux, ils sont séparés par les frontières

Loin des yeux, loin du cœur. Pas toujours, au contraire. Parmi les victimes collatérales du coronavirus, il y a des couples binationaux non mariés. L'un vit dans l'espace Schengen, l'autre en dehors. Séparés par les mesures sanitaires. Certains pays, alertés par les mouvements #loveisnottourism et #loveisessential sur Twitter, leur ont permis de se retrouver. Mais pas le Luxembourg...

«Jonathan, mon copain, est américain. Il vit à New York. On s'est rencontrés il y a un an et demi en Corée du Sud. Il devait s'installer ici en 2021. Étant indépendante, je faisais des allers et retours en attendant», raconte Anna, 30 ans. Face aux interdits, ils ont trouvé une astuce. «On s'est rejoints quinze jours en Turquie. Ce temps hors Schengen m'a permis d'entrer aux États-Unis».

Ils aimeraient être entendus

Comme toutes les six à huit semaines, Joëlle devait aller en Floride fin mars voir Albert, avec qui elle vit une relation à distance depuis huit ans. «On n'a jamais été éloignés plus de trois mois, cela en fait plus de sept. On s'appelle tous les jours», confie la sexagénaire retenue au Luxembourg par son école de danse. Juliana, la compagne de Ramon, un Hesperangeois, est à Rio. Il ne l'a pas vue depuis Nouvel An et a déjà dû reporter quatre fois sa venue du Brésil. Désabusé, il a lancé une pétition.

Tous voudraient que le Grand-Duché, «pays progressiste», les entende. Mais étant quelques dizaines, «ils ne sont pas une priorité». Comme ailleurs, ces couples sont pourtant prêts à prouver leur relation, se mettre en quarantaine, être testés. Et ils envisagent souvent le mariage, passeport pour la liberté.

(Nicolas Martin/L'essentiel)