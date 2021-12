Le Large scale testing pourrait faire son retour

Le 15 septembre dernier, les huit stations du Large scale testing (LST) fermaient leurs portes après un an et demi de dépistage à grande échelle au Luxembourg. «Si les stations disparaissent, c’est que la vie se normalise, mais nous devons rester prêts s’il fallait redémarrer», expliquait alors André Hansen, directeur du prestataire Ecolog. Cela ne passera pas forcément par une réouverture de drive-in, mais un redémarrage du LST est, selon nos informations, en discussion.

La formule serait potentiellement différente, combinant tests antigéniques et PCR. L'opération Lëtzebuergtestsech qui invite la population à s'autotester deux fois cette semaine a montré la voie. Son objectif est similaire: repérer les cas asymptomatiques. D'autant que les vaccinés, de plus en plus nombreux, manifestent souvent moins de symptômes.

«Les bons à 5 euros ne vont pas durer»

Cette action, à l'approche de Noël et des réunions de famille, vise aussi à limiter les risques de transmission notamment aux plus vulnérables durant les fêtes. Pour un cas détecté cette semaine, l'isolement de dix jours durera jusqu'à Noël. Et la direction de la Santé n'a pas caché qu'un autotest avant de passer à table serait «une sécurité de plus».

Face à la vague actuelle et la menace Omicron dont les effets, en terme d'hospitalisations en contexte hivernal sont méconnus, le dépistage s'ajustera. Il ne s'agit plus comme l'an passé de faire manger papy et mamie à la cuisine, et de limiter à deux les invités pour Noël et réveillon, mais la prudence reste de rigueur.

Par ailleurs, la Bourgmestre de la Ville de Luxembourg a confirmé hier que les «bons à 5 euros ne vont pas durer». Ils pourraient disparaître en janvier, alors que le CovidCheck en entreprise entrera en vigueur le 15 janvier.

(Nicolas Martin/L'essentiel)